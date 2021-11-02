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Последняя версия macOS сломала компьютеры Apple

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Cliff Owen/AP

Последняя версия macOS под названием Monterey, выпущенная на прошлой неделе, ломает компьютеры и ноутбуки Apple, делая их непригодными для использования. Как сообщает MacRumors со ссылкой на множество отчетов владельцев в соцсетях и на форумах, у большинства пользователей устройства перестают включаться.

Отмечается, что о проблеме активно сообщают и в сообществах службы поддержки Apple. В жалобах владельцы компьютеров пишут, что они пытались обновить свой Mac до Monterey, но в итоге устройство стало нерабочим.

Владелец iMac 2017 года выпуска уточнил, что он перезагрузил ноутбук после обновления, как говорилось в диалоговом окне, и iMac не включился. «Подождал пару часов и попытался выключить и снова включить его. Похоже, ничего не работает», — пояснил он.

Пользователи предполагают, что проблема затрагивает старые модели MacBook Pro, Mac mini и iMac. Более современные компьютеры, вероятно, не имеют проблем. По крайней мере, пока среди тех, кто оставил жалобы, нет владельцев таких устройств.

Ранее сообщалось, что Apple убрала из продажи популярную модель своего компьютера — iMac с процессором Intel. С сайта компании также исчезло упоминание о нем.

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