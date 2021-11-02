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Google подтвердила наличие серьезного недостатка в новом смартфоне

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Google

Корпорация Google подтвердила, что в их новом смартфоне существуют проблемы с мерцанием экрана. Как сообщается на сайте компании, речь идет о серьезном недостатке в Pixel 6 Pro.

«Пользователи Pixel 6 Pro могут заметить небольшие временные артефакты на дисплее, когда устройство выключено, и когда они нажимают кнопку питания с небольшим усилием, недостаточным для его включения», — говорится в сообщении.

Таким образом представители Google отреагировали на множество жалоб первых владельцев новинки. По словам пользователей, мерцание экрана крайне заметно, когда гаджет заблокирован. При частичном нажатии кнопки питания на экране появляются мерцающие полосы.

В Google пообещали, что исправят мерцание в следующем обновлении, которое выйдет только в декабре. Команда Pixel уверяет, что проблема не является аппаратной, и обновления программного обеспечения для Pixel 6 Pro будет достаточно. Пока специалисты Google порекомендовали пользователям избегать случайных нажатий на кнопку питания.

Первые жалобы на проблемы у Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro стали поступать еще в октябре. Пользователи говорили в том числе и о мерцающем экране.

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