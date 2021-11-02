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В Минцифры рассказали о сроках «зачистки» реестра российского ПО

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Depositphotos

В Минцифры России заявили, что названия программ, которым угрожает исключение из реестра отечественного программного обеспечения (ПО) и их правообладателей, сообщат на этой неделе, пишут «Известия».

По информации издания, вопросы их удаления министерство затронет на ближайшем очном заседании экспертного совета, которое может пройти в ноябре. Как заявили эксперты, чистка реестра резонна как минимум потому, что аудит ПО из перечня должен осуществляться ежегодно, но за шесть лет он ни разу не проводился.

Помимо актуальности данных ведомство проверит продукты в реестре на соответствие следующем требованиям: фирмы-разработчики должны управляться российскими организациями или гражданами, компания должна иметь исключительные права на ПО и его компоненты, программы должны свободно продаваться на территории РФ.

Ранее стало известно, что Минцифры выявило в реестре отечественного программного обеспечения 900 продуктов с неактуальной информацией в описании. Более 650 правообладателей отправили ведомству новые сведения. Еще 104 не были обнаружены в Едином госреестре юридических лиц, и их могут исключить из реестра российского ПО.

Согласно закону от 2016 года государственные органы России должны закупать софт из специального реестра отечественного программного обеспечения. В случае покупки иностранного софта чиновники должны объяснить это отсутствием аналогов в реестре. В нем уже более 11 тыс. продуктов от более чем 3,7 тыс. правообладателей.

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