Эксперты рассказали, что делать при потере смартфона

Потеря смартфона связана со многими рисками в области безопасности, поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, нужно заранее позаботиться о надежной блокировке устройства. Об этом РИА «Новости» рассказали эксперты в сфере информационной безопасности.

«Если телефон попал к злоумышленнику незаблокированным <…> мошенник может добраться, например, до банковского онлайн-приложения и вывести через него все деньги. Если на вашем смартфоне хранятся важные документы, злоумышленник может угрожать удалить их или, наоборот, обнародовать - и требовать выкуп», — рассказал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин в свою очередь подчеркнул, что любая кажущаяся бесполезной информация на телефоне, может быть реально использована злоумышленниками против владельца смартфона или контактов из его адресной книги.

По словам эксперта, найти телефон можно при помощи функции поиска, встроенной в некоторых смартфонах, а также и при помощи специальных приложений.

Если устройство обнаружить не удалось то необходимо в первую очередь быстро заблокировать sim-карту, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться номером. Кроме того, после замены смартфона специалисты рекомендуют установить везде, где это возможно, двухфакторную аутентификацию.

«Стоит настроить заранее хотя бы минимальный вариант блокировки и разблокировки телефона: с помощью числового кода-пароля, графического ключа, считывателя биометрии – отпечатка пальца, считывателя биометрии лица», — резюмировали эксперты.

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