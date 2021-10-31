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Россиянам объяснили, как обезопаситься от поддельных приложений

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Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, что приложения магазинов, доступные для скачивания на смартфон, часто бывают фейковыми и объяснил, как не попасться на уловки злоумышленников. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Вехов подчеркнул, что многие российские покупатели приобретают товары с помощью мобильных приложений. По его словам, это может нести большие риски, чем покупка через сайт магазина. Например, если товар так и не доставят, то будет сложно добиться возмещения потраченных средств.

Эксперт также подчеркнул, что существует множество фейковых приложений магазинов. При скачивании нового, Вехов советует скачивать их с официальных сайтов проверенных организаций и не реагировать на рекламу, всплывающую на экране смартфона.

«Нельзя устанавливать приложение, которое предлагает навязчивая всплывающая реклама, потому что это фейковое приложение с вероятностью 60 процентов», — подчеркнул эксперт.

Ранее исследователи кибербезопасности Талал Хадж Бакри и Томми Мыск посоветовали пользователям iPhone удалить Facebook и Instagram со смартфона.

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