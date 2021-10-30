Россия и США договорились о сотрудничестве в киберсфере

Россия и США договорились информировать друг друга о касающихся двух стран инцидентах в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензя.

По его словам, Москва и Вашингтон перезапустили диалог по кибербезопасности, который ведут обе стороны.

«Мы договорились, насколько я знаю, с администрацией (США) информировать друг друга по каким-либо касающимся сторон инцидентам в киберсфере», — заявил Небензя.

Он также отметил, что у России присутствуют свои озабоченности относительно действий Соединенных Штатов.

«Как я понимаю, мы согласились, что сделаем все возможное, чтобы проинформировать другую сторону по поводу озабоченностей, которые они поднимают», — продолжил он.

Он добавил, что обе стороны подготовили проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об ответственном поведении в киберпространстве.

Ранее в июне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности.

Позже директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что РФ будет работать с США по поиску хакеров.