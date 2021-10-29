Смартфон-конкурент iPhone получил отрицательные отзывы из-за дефектов экрана

Первые владельцы Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro пожаловались на проблемы с экранами новых смартфонов. Об этом сообщает портал GSMArena.

Так, например, на экране под фронтальной камерой Pixel 6 заметно небольшое круглое пятно черного цвета. При этом его видно как на рабочем экране, так и во всех приложениях.

Кроме того, при легком нажатии на кнопку питания заблокированного смартфона дисплей начинает мерцать. Данная проблема широко распространена, и на нее жалуются многие владельцы новинок.

На Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro предустановлена операционная система Android 12, на которую также поступают жалобы, потому что многие приложения еще не адаптированы под нее и работают с ошибками.

При этом многие иностранные СМИ дают новым смартфонам Pixel положительные отзывы. Некоторые порталы считают, что Pixel 6 и Pixel 6 Pro — это прямые конкуренты флагманов Apple и Samsung.

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