Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе YouTube

Пользователи по всему миру сообщают о неполадках в работе онлайн-видеохостинга YouTube, сообщается на странице портала Downdetector, который специализируется на мониторинге работ популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб зафиксировано в США, Канаде, Великобритании, Франции и Японии.

Пользователи из России, сообщившие о неполадках в работе YouTube, в 52% случаев жалуются на проблемы с сайтом, у 29% возникают проблемы при просмотре видео, а еще 19% указали на трудности при входе в аккаунт.

Вечером, 4 октября, в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел массовый сбой. Соцсети и мессенджер не работали около 6 часов. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.

По мнению журналиста британского издания The Independent Брайана Кребса, возможной причиной сбоя сервисов Facebook могли стать изменения в записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com.