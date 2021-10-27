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Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

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Пользователи Telegram пожаловались на неполадки в работе мессенджера, свидетельствуют данные Downdetector.

У 56% пользователей возникли проблемы с приложением. Еще 36% пожаловались на плохое подключение к серверу, а 8% — на работу веб-сайта.

Со сбоем столкнулись жители мегаполисов России, Украины и Белоруссии и некоторых европейских стран.

Согласно данным Downdetector, сбой в работе мессенджера произошел накануне ночью. Пользователи жаловались на работу приложения, а также на невозможность авторизоваться в Telegram.

26 октября Роскомнадзор (РКН) принял решение включить Telegram в реестр социальных сетей. Ранее в этом списке оказались Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Владельцам данных интернет-ресурсов были направлены соответствующие уведомления. C 1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, который обязывает ведомство сформировать и вести реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства.

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