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Патрушев рассказал о кибератаках на объекты атомной энергетики России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что предприятия атомной энергетики в Центральной России стали объектами кибератак. Об этом сообщает РИА «Новости».

Патрушев утверждает, что за последние три года в Центральном федеральном округе было зарегистрировано более 11,5 тыс. опасных компьютерных атак. В 2021 году их рост превысил 15%.

«Среди объектов посягательств — информационные ресурсы органов власти и местного самоуправления, предприятий оборонно-промышленного комплекса, энергетики, включая атомную, а также учреждений образования и науки», — отметил Патрушев.

В публикации отмечается, что в ЦФО располагаются Калининская, Смоленская и Курская атомные электростанции.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что СК проведет проверку в связи с выявлением кибератак из-за рубежа на системы онлайн-голосования, соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По данным ведомства, кибератаки привели к временным задержкам с доступом онлайн-ресурсам, среди которых федеральная платформа дистанционного электронного голосования, московская система электронного голосования и другие.

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