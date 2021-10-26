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РКН удалил тысячи сайтов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

С марта 2021 года были удалены или заблокированы 3816 интернет-ресурсов, которые осуществляли продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 и генерирующих фейковые QR-коды для посещения общественных мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора (РКН).

Как уточнили в ведомстве, в марте нынешнего года были удалены или заблокированы 24 ресурса, в апреле — 66, в мае — 36, в июне — 83, в июле — 1353, а в августе — 1148. Осенью же количество сайтов, которые подверглись блокировке, снизилось. Так, в сентябре их было 658, а в октябре пока лишь 448.

Также в службе заявили об отсутствии роста числа подобных сайтов после объявления об ужесточении антиковидных мер в РФ на фоне роста показателей по заболевшим и рекордных значений по смертности от коронавируса

Ранее Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса, приказ ведомства вступит в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на сайте «Госуслуг» до 1 марта 2022 года. Документ формируется в электронном виде, но россияне смогут получить его и на бумажном носителе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого в компании Check Point Research назвали стоимость поддельных сертификатов о вакцинации на черном рынке.

«Газета.Ru» объясняла, почему нельзя покупать поддельные сертификаты о вакцинации.

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Коронавирус 2019-nCoV
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