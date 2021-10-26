Дуров раскрыл механизм размещения рекламных сообщений в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров раскрыл механизм размещения рекламных сообщений в мессенджере. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он пообещал, что большинство пользователей приложения едва ли заметит нововведение.

По словам Дурова, Telegram не будет демонстрировать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама будет показываться только в больших каналах — сервисах, где уже и так присутствует реклама.

Также для показа рекламы не будут использованы личные данные, поскольку конфиденциальность пользователей для компании первостепенна, указал Дуров.

«Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей,» — сказано в его заявлении.

Кроме того, реклама в Telegram будет ненавязчивой. В рекламных сообщения могут содержаться только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Пользователи увидят рекламное объявление лишь после просмотра всех новых сообщений в канале, отметил Дуров.

В настоящее время в ряде Telegram-каналов есть реклама, которую публикуют их владельцы в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые появятся в Telegram, будут намного более комфортными для пользователей.

Ранее в октябре сообщалось, что Telegram начал тестировать функцию рекламных сообщений.