Instagram мог использоваться для работорговли

Компания Apple два года назад угрожала удалить приложения Facebook из App Store из-за сведений о том, что их могут использовать для торговли людьми на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствует расследование The Facebook Papers, основанное на показаниях экс-сотрудницы компании Фрэнсис Хауген, сообщает агентство Prime.

«Во внутренних документах компании якобы проходила информация о «неправомерной деятельности», в том числе о жалобах горничных из Азии и Африки, которых, предположительно, могли продавать для работы в странах Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

В Facebook пообещали разобраться с этим, и приложения оставили в App Store.

По некоторым данным, торговцы людьми предлагали через свои профили в Facebook и Instagram жертв на продажу и договаривались о покупке. Подобные сведения якобы до сих пор доступны, несмотря на то, что компания собиралась разобраться с этим.

Ранее стало известно, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг ради роста аудитории и положения на рынке игнорировал права людей, в том числе свободу слова. Например, в прошлом году во Вьетнаме Цукерберг стоял перед выбором: подчиниться требованиям правящей партии и цензурировать оппозицию или покинуть местный рынок. Вьетнам приносит компании более $1 млрд выручки в год, и, по словам бывших работников компании, глава Facebook лично принял решение подчиниться властям страны.

До этого бывший топ-менеджер компании Френсис Хауген рассказала, что руководители корпорации Facebook вмешивались в работу одноименной социальной сети, чтобы дать политикам привилегии при публикации постов, тем самым нарушая собственные же правила.