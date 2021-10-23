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Перечислены коды для секретных функций в iPhone

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В iPhone есть секретные коды, которые открывают доступ к скрытым функциям. Об этом сообщает издание BGR.

По словам авторов статьи, ряд функций гаджетов Apple могут быть управляемы при помощи скрытых кодов. Все коды вводятся через интерфейс набора номера и подтверждаются кнопкой вызова. Так, если перед номером ввести код *67, телефон абонента не сможет определить номер вызывающего.

Для того чтобы узнать мощность сигнала сотовой связи, следует ввести комбинацию *3001#12345#. Также с помощью набора символов *#06# возможно узнать международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI), уникальный номер каждого смартфона.

Указанные комбинации работают во всех версиях iOS.

Ранее сообщалось, что авторы YouTube-канала TechRax проверили прочность iPhone 13 Pro. Они сбросили новый смартфон от Apple с 20 этажа и показали последствия для корпуса устройства на видео.

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