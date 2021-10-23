Facebook обвинила жителя Украины в краже данных 178 млн пользователей

Американская компания Facebook подала иск против жителя Украины, обвинив его в краже личных данных 178 млн пользователей соцсети. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные суда северного округа штата Калифорния.

По данным компании, с января 2018 по сентябрь 2019 года украинец Александр Солонченко имел доступ к аккаунтам и телефонным номерам пользователей. Эти данные он получил с помощью специального программного обеспечения, которое отправляло людям запросы через приложение соцсети Messenger.

Как утверждают представители Facebook, в мае 2021 года Солонченко продал украденные данные на онлайн-форуме. Они обратились в суд с просьбой обязать хакера возместить ей ущерб и запретить ему пользоваться сервисами компании.

Ранее хакеры взломали два официальных аккаунта социальной сети Facebook в Twitter. Об этом сообщает издание издание Politico.

В аккаунте Facebook и его приложении Messenger появился пост, принадлежащий группировке OurMine со словами: «даже Facebook уязвим для хакерских атак, но по крайней мере их система безопасности лучше, чем у Twitter».