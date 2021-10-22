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Соцсеть Дональда Трампа взломали до ее запуска

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Несмотря на то что запуск соцсети TRUTH экс-президента США Дональда Трампа еще не состоялся, хакеры группировки Anonymous уже успели ее взломать, сообщает Fox 5.

После того как Трамп заявил, что создал собственную онлайн-площадку для противостояния тирании «больших технологий», хакеры из группы Anonymous заявили, что нашли запасной путь в бета-версию социальной сети TRUTH и начали создавать учетные записи.

Один из основателей Anonymous Обри Коттл рассказал, что смог войти в приложение соцсети после того, как обнаружил в магазине приложений Apple объявление о существовании мобильной версии.

Коттл поделился ссылкой для регистрации на своей странице в Twitter, что, по его словам, привело к притоку людей. Он сказал, что участники создали пародийные аккаунты для генерального директора Twitter Джека Дорси, Стива Бэннона и даже самого Трампа.

«Им потребовалось около двух часов, чтобы понять, что что-то происходит. Сначала они отреагировали, запретив все эти пародийные учетные записи, которые создавались, и вскоре после этого они отключили социальную сеть», — рассказал Коттл.

Представители Трампа не ответили на запрос Fox 5 и публично не сообщали о взломе. Ожидается, что TRUTH будет запущена в ноябре, а зарегистрироваться в ней можно будет, получив приглашение.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Трамп подал в суд на Facebook, Twitter и Google за то, что компании заблокировали его аккаунты.

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