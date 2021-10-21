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Пушков допустил блокировку работу IT-корпораций, нарушающих российские законы

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Владимир Трефилов/Reuters

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что деятельность цифровых платформ, не выполнивших с 1 января 2022 года закон об их регистрации в РФ, может быть заблокирована. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если мы возьмем самый пессимистический вариант, итогом этого противостояния (компании и государства) будет не победа, а применение блокировки к этой глобальной корпорации», — утверждает Пушков.

По его словам, у сенаторов Совфеда создается впечатление, что ни одна из зарубежных IT-компаний не заинтересована в уходе с российского рынка.

Пушков подчеркнул, что если таким образом обстоит ситуация, то нужно провести проверку степени их лояльности к российскому законодательству на примере применения закона о регистрации.

С 1 июля в России вступил в силу закон о «приземлении зарубежных IT-компаний. К 1 января 2022 года владельцы зарубежных интернет-сервисов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, будут обязаны открыть филиалы, представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут представлять интересы головных компаний.

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