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Ургант назвал Dota 2 исконно русским видом спорта

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал победу российской команды Team Spirit в турнире The International 10 по Dota 2. Он поздравил игроков и высмеял саму игру.

«Как хорошо, что наши команды побеждают в тех видах спорта, что являются исконно русскими: пляжный футбол и Dota 2»,— сказал он в эфире программы «Вечерний Ургант».

Телеведущий также в шутку предположил, что матери геймеров, узнав сумму вознаграждения за победу на чемпионате мира, теперь наверняка извинились перед детьми за то, что запрещали им играть в компьютерные игры.

«Сейчас в сотнях российских семей мамы услышали эту новость и сказали сыновьям: «Прости меня, что запрещала тебе играть в Dota 2, но, может быть, начнешь снова? Давай загрузим? А в ответ: «Все, мама, поздно, я уже депутат», — пошутил Ургант.

Российская команда Team Spirit в финале The International 10 по Dota 2 одержала победу над китайским коллективом PSG.LGD со счетом 3:2.

Победители турнира заработали более $18,2 млн призовых. В составе Team Spirit выступают россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков).

Ранее президент России Владимир Путин поздравил команду Team Spirit с победой на The International 2021. Глава государства отметил, что российский коллектив впервые выиграл престижные соревнования.

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