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Пользователи жалуются на сбой в работе Instagram

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Depositphotos

Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

У более чем половины (58%) пользователей возникли проблемы с приложением. Еще по 21% жалуются на проблемы в работе сайта и с выгрузкой постов.

В комментариях пользователи пишут, что не могут опубликовать сторис.

Ранее в социальной сети пообещали, что будут сообщать своим пользователям о сбоях и неполадках непосредственно внутри приложения. Тестировать новую опцию в социальной сети планируют несколько месяцев в Соединенных Штатах.

Предполагается, что уведомления о сбоях в работе будут направляться не каждый раз, а только в случаях, когда пользователи сбиты с толку и ищут ответы.

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