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Минцифры анонсировало запуск суперприложения «Госуслуги»

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Госуслуги/YouTube

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует выпустить в 2022 году суперприложение «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

«В следующем году мы планируем запускать большой супер-апп, мы его называем супер-апп, мобильное приложение «Госуслуги», которое тоже должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему положены, которые ему могут быть интересны», — сказал он на заседании комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Министр отметил, что в текущем году была запущена новая версия сайта, в которой у пользователей появилось больше возможностей. По его словам, в настоящее время портал позволяет максимально быстро найти услугу, заполнить заявление.

Среди прочего Минцифры ставит перед собой задачу повышения кибербезопасности россиян, добавил Шадаев. В планах министерства — выявление и блокировка 80% фишинговых сайтов за сутки, уменьшение в два раза количества мошеннических звонков, мониторинг утечек персональных данных.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2024 году в России будет реализована инициатива «Госуслуги онлайн» — у граждан появится возможность дистанционно оформлять любую справку или социальное пособие.

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