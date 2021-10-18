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Telegram начал бороться с фейками после недовольства Сноудена

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Telegram-канал, использующий личность Сноудена, получил пометку «FAKE» в мессенджере, сообщает Telegram-канал Код Дурова. Это произошло после того, как бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден написал пост в Twitter с критикой Telegram за то, что администрация знает о существовании фейковых аккаунтов, но не блокирует их.

«Telegram знает, что указанный ниже аккаунт — фейк, и у меня нет учетной записи в мессенджере. Но они позволили этому парню продолжать публиковать сумасшедший мусор под ником Official_EdwardSnowden и даже свастику, которую пользователи Telegram посмотрели более 80 тыс. раз. Не говорите мне, что Telegram не знал о мошеннической сети этого аккаунта: много лет назад с ними связались СМИ, которые даже написали об этом статью», — заявил Сноуден, который ранее не раз высказывался о том, что большинство мессенджеров, включая Telegram, недостаточно безопасны для пользователя.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как мошенники с помощью дипфейка украли у банка $35 млн.

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