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Горелкин объяснил необходимость отключения алгоритмов соцсетей для россиян

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РИА «Новости»

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин заявил «Газете.Ru», что россияне должны иметь право отключать рекомендательные алгоритмы в соцсетях, так как те навязывают гражданам неправильное отношение к политическим темам.

«Алгоритмы работают всегда, нет возможности их отключить. А у пользователя должна быть возможность отключать рекомендательные функции в соцсетях», — объяснил он цель законопроекта.

Горелкин считает, что если речь идет о политике, то алгоритмы недопустимы, так как «навязывают определенные стандарты электорального поведения, культурные коды».

Он подтвердил, что депутаты разрабатывают подобный законопроект, заверив, что документ еще на стадии подготовки и может дорабатываться. «Версия, которая попала в «Коммерсантъ», она, скажем так, несвежая», — уточнил Горелкин.

По мнению депутата, алгоритмы рекомендаций можно оставить для маркетплейсов и других сервисов продаж. «Мы не собираемся их регулировать и вмешиваться в работу алгоритмов. Ни в коем случае, мы лишь хотим, чтобы у человека был выбор и кнопка отключения алгоритмов», — заключил он.

Ранее «Коммерсантъ» сообщилл, что в Госдуме готовят законопроект, обязывающий Facebook, Instagram, YouTube и VK ввести возможность отключать алгоритмы «умной ленты», специально подбирающей контент для пользователя и имеющей функцию «бесконечного пролистывания».

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