Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врач Шубин назвал самое эффективное обезболивающее 10:28
Рома Желудь признался, сколько зарабатывал эскортом 10:26
Культовые GTA навсегда сняли с продажи 10:25
Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду-2022 10:25
Минфин заявил о риске развития стагфляционного сценария мировой экономики 10:22
В Польше выступили за обсуждение возможности переписать договор о ЕС 10:22
Волосожар рассказала, как Тарасова и Морозов изменились после работы с Тутберидзе 10:20
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ 10:18
Волосожар: мой личный фаворит в олимпийском сезоне — это Валиева, балерина... 10:13
Раскрыто обещание Нетаньяху Путину после ухода с поста премьера Израиля 10:06

Apple заподозрили в плагиате Xiaomi

close
100%
Apple/Xiaomi

Американского техногиганта Apple заподозрили в плагиате работы китайской компании Xiaomi. Как сообщает Mydrivers, пользователи нашли поразительные сходства между постерами конкурентов на рынке смартфонов.

Приглашение от Apple на презентацию MacBook Pro активно обсуждается в китайской социальной сети Weibo, похожей на Twitter. Многие отмечают, что постер крайне похож на анонс Xiaomi Mi Mix 2s.

Некоторые прямо обвиняют Apple в плагиате, сравнивая два постера рядом. Xiaomi использовала такое приглашение три с половиной года назад.

Визуально приглашения сходны, используют похожий образ фейерверков в небе. Однако по рисунку и цвету работы не являются точными копиями.

Apple опубликовала приглашение на новую осеннюю пресс-конференцию вечером 12 октября. Презентация пройдет 18 октября.

«Газета.Ru» писала, что на мероприятии представят новинки, помимо смартфонов и планшетов. Вероятно, это будут ноутбуки и компьютеры, а также обновленные беспроводные наушники.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях