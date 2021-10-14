Apple заподозрили в плагиате Xiaomi

Американского техногиганта Apple заподозрили в плагиате работы китайской компании Xiaomi. Как сообщает Mydrivers, пользователи нашли поразительные сходства между постерами конкурентов на рынке смартфонов.

Приглашение от Apple на презентацию MacBook Pro активно обсуждается в китайской социальной сети Weibo, похожей на Twitter. Многие отмечают, что постер крайне похож на анонс Xiaomi Mi Mix 2s.

Некоторые прямо обвиняют Apple в плагиате, сравнивая два постера рядом. Xiaomi использовала такое приглашение три с половиной года назад.

Визуально приглашения сходны, используют похожий образ фейерверков в небе. Однако по рисунку и цвету работы не являются точными копиями.

Apple опубликовала приглашение на новую осеннюю пресс-конференцию вечером 12 октября. Презентация пройдет 18 октября.

«Газета.Ru» писала, что на мероприятии представят новинки, помимо смартфонов и планшетов. Вероятно, это будут ноутбуки и компьютеры, а также обновленные беспроводные наушники.