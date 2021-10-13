ФАС выступила против предустановки российских приложений на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба не поддержала предложение правительства России внести в список приложений для обязательной предустановки на смартфоны отечественных маркетплейсов, а также софта для электронных и аудиокниг и музыки. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо, которое ведомство направило в Аналитический центр (АЦ) при правительстве.

В службе отметили, что механизм предустановки российских приложений призван уравнять положение отечественных сервисов, которые отсутствуют на устройствах, и зарубежных, которые предустановлены по умолчанию.

В письме также говорится, что игроки из России и так являются лидерами на рынках маркетплейсов, сервисов электронных и аудиокниг, а также аудиостриминга. При этом ФАС выступила за предустановку российских программ для видео-конференц-связи (ВКС).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, какие приложения входят в список обязательного ПО для предустановки на электронные устройства, продаваемые в России.

В соответствии с решением российских властей, производители гаджетов должны предустанавливать российский софт на устройства, произведенные после 1 апреля 2021 года.