В WhatsApp научились по-новому хранить данные пользователей

В WhatsApp разрабатывают функцию для пользователей, которая позволит по-новому хранить данные в резервной копии. Как сообщает HuaweiCentral, мессенджер научили настраивать, какие именно данные надо дублировать.

Отмечается, что таким образом пользователи WhatsApp смогут выбирать только те данные, которые им необходимо сохранить и использовать в случае проблем со смартфоном. В результате появления функции настройки поклонники мессенджера сумеют экономить место на облачном хранилище или в памяти гаджета.

Согласно опубликованным скриншотам, WhatsApp предложит пользователям самостоятельно выбрать, что хранить в резервной копии. Среди разделов значатся фотографии, аудио, видеозаписи, документы и другие файлы. Также мессенджер теперь отобразит размер архива для каждого раздела.

Пока функция проходит тестирование, поэтому в последней версии WhatsApp настройка резервной копии пока еще недоступна. Ожидается, что соответствующее обновление будет выпущено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp изменят функцию голосовых сообщений.