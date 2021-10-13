Большинство россиян провалили тест на фишинговые письма

Свыше половины (60%) пользователей рунета провалили проверку на определение фишингового письма. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании ESET, они обладают повышенным риском стать жертвами мошенников.

Участникам теста прислали на электронную почту по четыре письма, среди которых одни были вредоносные, а другие — безопасные. Шесть из 10 участников не смогли отличить фишинг и в итоге поверили популярным уловкам киберпреступников.

По данным специалистов, молодые пользователи легче отличают вредоносные письма: 47% пользователей от 18 до 24 лет справились с заданием. Чуть хуже был результат у группы от 25 до 44 лет (45%).

Пользователи от 45 до 64 лет ошибались чаще. Письмо от мошенников эта категория выявила в 36% случаев. В группе старше 65 лет только 28% участников определили обман.

Главный специалист по безопасности ESET Тони Анскомб отметил, что мошенники продолжают совершенствовать навыки по подделке писем. По словам сотрудника компании, основные усилия киберпреступники направили на людей, работающих удаленно из дома.

Ранее «Газета.Ru» писала, как исследование показало, что люди в возрасте от 21 до 30 лет чаще других становятся жертвами аферистов при совершении онлайн-покупок.