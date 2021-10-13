Apple работает над игровой консолью

Американская компания Apple, известная своими смартфонами iPhone, работает над собственной игровой консолью. Об этом сообщает Gizchina.

Отмечается, что приставку планируют сделать портативной, на манер Nintendo Switch и Steam Deck. При этом источники уточняют, что консоль Apple будет все равно мощнее Switch.

По их словам, у приставки будет портативность Switch и мощность PlayStation 5, стационарной игровой консоли от Sony. Неофициально также сообщается, что консоль Apple будет совместима с гарнитурой AR/VR.

По данным интернет-изданий, Apple уже запустила разработку нескольких игр, и среди авторов проектов есть крупные студии. Тем не менее, названий компаний пока не указывается.

Apple активно развивает игровое направление и на смартфонах и планшетах. Например, у компании существует сервис Apple Arcade, дающий по подписке доступ к библиотеке из множества мобильных игр без рекламы и встроенных покупок. Также недавно Apple пошла навстречу и позволила разработчикам игр напрямую связываться со своими пользователями и предлагать им альтернативные варианты оплаты покупок в обход App Store.