Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера

Пользователи Telegram по всему миру сообщают о проблемах в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы поступают из России, США, Великобритании, Германии и других стран.

Согласно сообщениям пользователей у Telegram пропадает соединение с сервером и плохо работает сайт.

Ранее на фоне сбоя в работе американской социальной сети Facebook увеличился прирост пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджера Telegram. Число новых пользователей «ВК» увеличилось на 54%, «ОK» — на 25%. Прирост аудитории Telegram ускорился почти в 2,5 раза — число установивших мессенджер повысилось на 143%.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.