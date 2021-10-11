Американский ученый рассказал, как соцсети используют данные слежки за пользователями

Интернет-сервисы собирают огромные массивы данных о поведении пользователей в корыстных целях. Об этом в первой серии спецпроекта «Ленты.ру» «Алгоритм. Кто тобой управляет?» рассказал психолог-исследователь в Американском институте поведенческих исследований и технологий Роберт Эпштейн.

Профессор объяснил, что любые соцсети, поисковики и другие интернет-сервисы, которые для пользователя бесплатны, на самом деле являются инструментами для слежки. IT-гиганты зарабатывают именно на пользовательских данных, которые постоянно собираются.

«Технологии, которые кажутся нам бесплатными, такие как: бесплатные поисковики, бесплатная электронная почта... все это — надзорные платформы. С точки зрения бизнеса, это — инструменты слежки. Только и всего», — рассказал Эпштейн.

В рамках проекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?» на YouTube-канале «Ленты.ру», а также официальных сообществах издания в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» запланирован выход трех эпизодов документального сериала — новые серии будут публиковаться раз в две недели.