Разработчик удалил ленту новостей в Facebook и был наказан

Разработчик из Великобритании Луи Барклай заявил Business Insider, что был наказан компанией Facebook за то, что нашел способ удалить ленту новостей в социальной сети.

По словам специалиста, с помощью его расширения пользователи соцсети Facebook могли стирать ленту новостей со своих страниц. Однако вскоре за эту разработку его навсегда заблокировали на платформах компании.

Барклай пояснил, что Unfollow Everything способно автоматически отписывать аккаунт от всех друзей и страниц в Facebook. Люди по-прежнему могут писать пользователям, но не видят их публикации, уточнил разработчик.

В результате ему закрыли доступ как в Facebook, так и в Instagram. «Unfollow Everything не была большой программой, она получила 2,5 тыс. активных пользователей в неделю, 10 тыс. скачиваний, и она определенно росла, но не стремительно», — добавил он.

Специалист получил письмо от юристов Facebook о том, что его действия противоправны. В документе указано, что Unfollow Everything нарушает правила Facebook, собирая пользовательский контент без разрешения компании.

Барклай посчитал благом блокировки его аккаунтов. «Я действительно очень благодарен Facebook за то, что они помогли мне снизить уровень моей зависимости до нуля», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что сотрудники Facebook увольняются из-за недовольства политикой компании. По данным The Washington Post, многие публично скрывают свое недовольство недостатками соцсети.