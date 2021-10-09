В «Энергии» сообщили об угрозе для российского сегмента МКС из-за санкций

Сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» рассказали о проблемах в обеспечении работоспособности российского сегмента МКС из-за западных санкций против России. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на статью сотрудников.

По их словам, сейчас присутствует дефицит запчастей в связи с тем, что за время полета российской части МКС многие детали были сняты с производства. В статье отмечается, что часть приборов и блоков изготавливалась на предприятиях, которые прекратили свое существование, попали под юрисдикцию других государств или санкции, которые не позволяют использовать детали зарубежного производства.

В «Энергии» отметили, что все эти факторы привели к дефициту запчастей, усложнению ремонта оборудования в космосе, а также увеличило затраты и продолжительность проведения работ по изготовлению деталей.

Авторы добавили, что нынешнее состояние российского сегмента космической станции позволяет эксплуатировать его до 2024 года.

5 октября российский «киноэкипаж» с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым перешел на борт МКС.