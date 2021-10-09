Минобороны России раскрыло данные новой сверхлегкой многоразовой ракеты-носителя

Министерство обороны России в научном журнале «Космическая техника и технологии» раскрыло данные новой сверхлегкой многоразовой ракеты-носителя «Иркут», которую планируется запускать с космодрома Плесецк.

«В вопросе разработки отечественных ракет-носителей сверхлегкого класса можно отметить разрабатываемый специалистами АО «ЦНИИмаш» проект по созданию ракеты-носителя сверхлегкого класса «Иркут», — пишет автор материала, начальника космодрома Плесецк Николай Башляев и его коллеги.

Сверхлегкая ракета «Иркут» будет производиться в двух основных вариантах — одноразовый и многоразовый, при этом многоразовый вариант будет возвращаться на землю при помощи крыльев. Из-за этого, вес многоразового варианта будет больше — 25 тонн против 23,6 тонн у одноразового.

Тем не менее, из-за применения технологии возврата на землю, уменьшиться количество полезной нагрузки, которую многоразовая версия «Иркута» сможет доставлять в космос — 398 килограммов против 584 килограммов груза.

Также указывается предположительная дата первых запусков — 2024 год.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» не будет продлевать запуски «Протон-М» после 2025 года.