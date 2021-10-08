В России оценили сроки покрытия территории спутниковой связью

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью ТАСС рассказал, что к 2030 году вся территория России будет покрыта высокоскоростной спутниковой связью.

Чернышенко добавил, что уже к 2024 году абсолютно все новые дороги и введенные в эксплуатацию дома будут обеспечены инфраструктурой доступа в интернет.

По его данным, через два года сети LTE покроют 80% федеральных дорог и 100% населенных пунктов с численностью более 2 тыс. человек.

К 2030 году уже вся территория России, по словам Чернышенко, будет под покрытием высокоскоростной спутниковой связи.

Ранее сообщалось, что самолеты во Внуково и Пулково столкнулись с потерей сигналов ГЛОНАСС и GPS.