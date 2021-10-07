В смартфонах Samsung обнаружили скрытую функцию

Компания Samsung устанавливает на смартфоны Galaxy Z Flip3 специальные датчики, которые фиксируют все случаи падения устройства. Об этом в своем Twitter сообщает блогер под ником Tron.

По его словам, датчик на телефонах считывает ускорение, возникающее при свободном падении, чтобы впоследствии обвинить клиента в поломке Z Flip3, если он принесет его на гарантийный ремонт. При этом планкой свободного падения установлена высота в 1 метр.

«Не бросайте Flip3 на кровать или диван», — предупреждает блогер.

Ранее сообщалось, что компания Samsung отменила презентацию смартфона Galaxy S21 FE, которая планировалась в середине октября. Согласно утечкам, существует несколько причин, по которым компания планирует отменить устройство. Главная из них — глобальная нехватка чипов.

Еще одна возможная причина отмены S21 FE — смартфон Galaxy S22. Согласно последним утечкам, компания планирует представить свою флагманскую линейку раньше обычного, в декабре. По мнению экспертов, это может сказаться на выборе потенциальных покупателей, которые вместо «устаревшего полуфлагмана» S21 FE лучше дождутся новинки с актуальным аппаратным обеспечением.