Рогозин считает, что спутники SpaceX Starlink будут применяться в военных целях

Спутники компании Илона Маска SpaceX Starlink в будущем смогут применяться для управления крылатыми ракетами, спецназом и агентурной сетью. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала, сообщает ТАСС.

«В этом году они получили около $900 млн, вся субсидия — $20 млрд — на ближайший период. Возникает вопрос, а государству почему это нужно? Потому что такого рода космические аппараты раздают интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, их «перепрошивкой» полетного задания уже в самом полете, [могут использоваться для] управления спецназом, агентурной сетью, [производить] разложение напрямую на мобильные телефоны с помощью того самого интернета так называемого контента сугубо политического и, скорее всего, антироссийского, чтобы мы не могли суверенно защитить свой собственный интернет», — пояснил глава «Роскосмоса».

Рогозин указал на то, что к настоящему моменту на орбиту было выведено 1,8 тыс. космических аппаратов Starlink. На следующем этапе их число вырастет до 17 тыс., а после — 42 тыс. спутников.

«Мы, конечно, тоже стоять не будем на месте. У нас есть программа «Сфера», в этом году мы ее представили президенту и будем выводить сотни своих аппаратов, чтобы обеспечить для себя защиту собственного суверенитета в этой информационной среде», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 51 спутника Starlink.

Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, которая предназначена обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг.