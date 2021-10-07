Пользователи пожаловались на сбой в работе «Википедии»

В работе интернет-энциклопедии со свободным контентом «Википедия» произошел сбой, сообщается на сайте Downdetector.

Большинство (98%) пользователей жалуются на то, что не могу открыть сайт энциклопедии, а еще 2% не смогли авторизоваться. Подобные проблемы возникли в России, Финляндии, Белоруссии и на Украине.

Последний раз сбои в работе «Википедии» были зафиксированы 26 июля.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин объяснил, почему в случае принятия законопроекта «о приземлении» «Википедия» не будет автоматически признана иностранным агентом в России. По его словам, в России она представлены некоммерческим партнерством «Викимедиа РУ», которое не занимается политической деятельностью и не попадает под действие закона об иноагентах.