Хакеры украли сведения о контрразведывательных расследованиях в США

Хакеры сумели получить доступ к данным федеральных агентств США и получить информацию о контрразведывательных расследованиях страны, политике применения санкций в отношении российских граждан и реакции страны на COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным источника, для взлома злоумышленники использовали уязвимости в программном обеспечении компаний SolarWinds, которая производит широко используемое программное обеспечение для управления сетями, и Microsoft.

Один из участников следствия заявил, самой серьезной из потерь была компрометация контрразведывательных дел, которые ведутся против России. В ежегодном обзоре угроз, опубликованном Microsoft, говорится, что злоумышленники искали правительственные материалы о санкциях и другой политике, связанной с Россией, а также о методах США для поимки российских хакеров.

Им удалось проникнуть в сети Министерства юстиции и прочитать электронные письма в министерствах финансов, торговли и национальной безопасности. Всего были взломаны девять федеральных агентств.

Ранее телеканал CNN сообщал, что хакерская группировка, якобы базирующаяся в России, в последние месяцы предпринимала попытки взломать правительственные сети США и ряда стран Европы. По данным вице-президента американской компании Mandiant, злоумышленники скомпрометировали несколько государственных структур, организаций, занимающихся политическими и внешнеполитическими вопросами, а также поставщиков технологий, которые обеспечивают прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе.