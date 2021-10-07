Популярный в России мессенджер получил новую функцию

Функция исчезающих сообщений появилась в групповых чатах мессенджера Viber, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе. Ранее эта функция была доступна только для личных чатов.

Благодаря нововведению, пользователи мессенджера могут настроить исчезновение сообщений в групповом чате через 10 секунд, 1 минуту, 1 час или сутки после того, как сообщение прочитано. Функция уже доступна в России.

На устройствах с версией Android 6 и выше при использовании новой функции по умолчанию запрещены пересылка, копирование и создание скриншотов сообщений. Пользователи iOS и Android ниже 6 версии будут автоматически получать уведомления, если кто-то из участников переписки сделает скриншот их исчезающего сообщения в групповом чате. Функция работает с любым типом сообщений, включая фотографии и стикеры.

«Например, при организации домашней вечеринки можно отправить друзьям код от домофона прямо в групповом чате в Viber и включить функцию исчезающих сообщений с таймером на одну минуту. Сообщение исчезнет через минуту после того, как пользователи прочтут его», — сказано в пресс-релизе.

Разработчики отмечают, что личные и групповые чаты в мессенджере защищены сквозным шифрованием, поэтому общение пользователей остается конфиденциальным и безопасным.

Ранее стало известно, что более половины аудитории Рунета является активными пользователями Telegram.