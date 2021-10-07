В iOS 15.1 отключат раздражающую пользователей функцию

Компания Apple выпустила обновление бета-версии iOS 15.1 для разработчиков, отключающее автоматическое переключение камеры в макро-режим при фотосъемке, сообщает 9to5mac.

Первые покупатели iPhone 13 Pro и Pro Max были недовольны отсутствием выбора и раздражающим эффектом переключения модуля камеры. Автоматическая смена модулей в приложении «Камера» происходит при близкой фото- и видеосъемке объекта, однако для видеорежима в настройках есть опция «Заблокировать камеру», а для фоторежима такой функции не предусмотрено. После массового недовольства пользователей Apple объяснила, что это не ошибка, а программная особенность смартфона, но пообещала добавить переключатель режима для тех, кто посчитал ее неудобной.

Дата выхода финальной версии iOS 15.1 на данный момент неизвестна.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему iPhone 13 расстроил пользователей.