Дуров: на фоне сбоев в соцсетях в Telegram зарегистрировалось более 70 млн пользователей

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров заявил, что на фоне сбоев в социальных сетях прирост мессенджера Telegram составил 70 миллионов человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму. За один день мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ. Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным приростом, ведь Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей», — написал Дуров.

Он отметил, что некоторые пользователи в Северной и Южной Америке могли столкнуться с низкой скоростью работы мессенджера из-за наплыва новых пользователей с этих континентов.

Ранее Дуров устроил анонимный опрос о блокировке мессенджера и приостановке работы сервисов Facebook.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября — соцсети и мессенджер не работали около 6 часов.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.

Спустя 6 часов после начала масштабного сбоя соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp постепенно начали восстанавливать работу.