«СберБанк Онлайн» работает в штатном режиме, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе кредитного учреждения во вторник.

Там отметили, что по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут.

«Специалисты банка оперативно устранили затруднения», — подчеркнули в Сбере.

Вечером в понедельник ряд мировых интернет-компаний испытывали трудности в работе.

Эксперты объяснили сбои в работе, в частности, сервисов Facebook, сложностями процесса обновления в протоколе динамической маршрутизации соцсети.