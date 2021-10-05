Россиян предупредили о мошенничестве в интернет-магазинах

Специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко сообщил, что количество зарегистрированных фальшивых интернет-магазинов, копирующих настоящих страницы, бьет рекорды. Об этом он рассказал в интервью агентству »Прайм».

«Чтобы ввести в заблуждение потенциальных покупателей, они выкупают места в топе поисковой выдачи. Поэтому главное правило, чтобы не стать их жертвой — прежде чем перечислять со своего смартфона деньги, необходимо проверить сайт, на котором расположился магазин», — отметил эксперт.

Чтобы понять фальшивый перед вами сайт или нет, необходимо обратить внимание на имя домена. По словам Кузьменко, мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами имена, но они написаны с ошибками или заменой символов названия, либо с другими доменными окончаниями.

«Очень популярны фальшивые домены брендов, к которым добавляют «распродажный» суффикс —off», — рассказал специалист.

Помимо этого, Кузменко подчеркнул, что безопаснее совершать покупки только у проверенных брендов и в надежных интернет-магазинах, а если есть сомнения, то можно проверить дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов (проверки доменов и ip-адресов).

Также обязательно нужно обращать внимание на то, использует ли сайт протокол https, и имеет ли действующий сертификат безопасности — символы https и изображение замочка в адресной строке.

«В противном случае никогда не вводите на таком сайте свои персональные данные», — резюмировал Кузьменко.

Ранее эксперты заявили, что в рунете появились фальшивые сайты известных брендов. Все они выполнены по одному шаблону, на страницах есть опрос и розыгрыш денежного приза. Злоумышленники предлагают забрать выигрыш при условии, если потенциальная жертва отправит ссылку на сайт знакомым. Далее человеку могут предложить ввести данные банковской карты для получения приза, а затем — код из СМС-сообщения. С полученными данными мошенники могут попасть в кабинет онлайн-банка жертвы.

По данным специалистов, это самая массированная атака на клиентов ритейла в 2021 году.