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The Verge: Windows 11 стала доступна на день раньше

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Depositphotos

Новая версия операционной системы Windows 11 от американской компании Microsoft стала доступна для скачивания, сообщает The Verge.

В компании сообщили, что недавно купленные устройства с Windows 10 смогут обновляться уже сегодня. Остальным пользователям старых операционных систем постепенно будут предлагать обновиться до Windows 11, если их устройство соответствует минимальным требованием, которые доступны на сайте Microsoft.

«Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года», — сказали в Microsoft.

В компании сообщили, что пользователям Windows 11 позволят «откатиться» до Windows 10.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, с какими проблемами можно столкнуться при переходе на новую версию ОС.

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