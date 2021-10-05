У некоторых пользователей заработали Facebook и Instagram

Facebook начал загружаться у части пользователей. То же самое и с социальной сетью Instagram. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Некоторые пользователи смогли вновь войти в Facebook и Instagram, но проблемы сохраняются, сообщает BNO News.Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила у себя в Telegram-канале, что у нее заработал Facebook.

Instagram, Whatsapp, Facebook, Google не работали более 6 часов. Самое масштабное падение сервисов бигтеха в истории Интернета.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем Gmail (почтовая служба от компании Google) стала очередным сервисом, в работе которого в понедельник случился сбой.