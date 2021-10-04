Пользователи жалуются на сбои в работе Twitter

Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в ряде стран мира в понедельник. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В основном жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Франции и других стран. Жалоб из РФ пока почти не поступало.

Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения соцсети, а также о сбоях в работе комментариев.

Ранее пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки заявила, что Белый дом отслеживает ситуацию со сбоем соцсетей.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте».

Журналист британского издания The independent Брайан Кребс рассказал, что проблема в сбоях состоит в том, что «записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации».