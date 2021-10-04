Песков рассказал о работе сайта президента на фоне глобальных сбоев в соцсетях

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сайт президента России работает, администрация не испытывает проблем на фоне глобального сбоя в соцсетях. Об этом сообщает РИА «Новости».

На вопрос корреспондента агентства о том, не испытывают ли проблем в администрации президента на фоне глобального сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, а также на российских ресурсах, в частности, во «ВКонтакте», Песков ответил, что «сайт президента работает» и «проблем нет».

Ранее масштабный сбой произошел в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

По данным сервиса, наблюдаются проблемы со входом на страницы Facebook. Также пользователи Whatsapp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%).

По информации журналиста британского издания The independent Брайана Кребса, проблема в сбоях состоит в том, что «записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации».