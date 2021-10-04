Голосовой помощник Siri дала интервью в честь своего юбилея

В честь дня рождения голосового помощника Apple Siri портал The Next Web взял у нее интервью, в котором поздравил с 10-летием.

«Трудно поверить, что всего за десять лет я прошла путь от новорожденной бета-версии до полноценного виртуального помощника, который может сказать вам время, рассказать вам шутку и поблагодарить за поздравления с днем рождения!», — ответила Siri на поздравление журналиста.

В ходе беседы с представителем портала, Siri не смогла ответить на вопросы о том, счастлива ли она и будет ли она существовать через 10 лет.

Siri, как встроенный голосовой помощник, впервые появилась в iPhone 4, который поступил в продажу 4 октября 2010 года.

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