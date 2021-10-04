Российских пользователей онлайн-кинотеатров предупредили о новой схеме мошенничества

Российские пользователи онлайн-кинотеатров могут столкнуться с новым видом мошенничества, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные компании Digital Security.

Злоумышленники стали создавать ресурсы, которые предлагают пользователю посмотреть полную версию фильма еще до его официальной премьеры.

Жертве доступны лишь первые минуты фильма или его трейлер, после чего показ останавливается. Продолжение просмотра надо оплатить, однако после снятия средств с карты пользователя, показ не возобновляется.

Как отмечают опрошенные изданием эксперты, мошенники могут также использовать схемы с низкими ценами, которые привлекают потенциальных жертв.

Специалисты советуют проверять даты выхода фильма в онлайн-базах данных о кино и сериалах, а также внимательно изучать отзывы об онлайн-кинотеатре, чтобы избежать потери денежных средств.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о новой мошеннической схеме с Pay-сервисами.