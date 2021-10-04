Раскрыта личность женщины, сливавшей секреты Facebook

Бывший менеджер по продуктам Facebook Френсис Хауген призналась, что была источником утечек внутренних документов компании. Об этом она рассказала в интервью CBS.

В интервью она обвинила компанию в пренебрежении интересами общества и пособничестве распространению дезинформации ради увеличения собственной прибыли.

Также она рассказала, что накануне штурма Капитолия США Facebook отключила инструменты модерации контента, что способствовало распространению ложной информации и разжиганию протестов. По словам Хауген, это могло косвенно привести к штурму 6 января.

Вся слитая Хауген документация использовалась в материалах газеты Wall Street Journal, которые были направлены на подрыв репутации Facebook. Так, в одном из них приводились результаты исследования, согласно которому Instagram может наносить вред психическому и физическому здоровью девочек-подростков.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple пригрозила убрать приложение Facebook из App Store.