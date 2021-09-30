Вирус из Google Play заразил более 10 млн устройств

ИБ-компания Zimperium обнаружила в некоторых приложениях Google Play вредоносное ПО GriftHorse, которое заразило более 10 миллионов смартфонов на базе Android в более чем 70 странах, сообщает портал The Record. Вредоносное ПО подписывает пользователей на платные SMS-сервисы и ежемесячно приносит создателям миллионы долларов.

Если пользователь установит зараженное приложение, GriftHorse начинает засыпать его всплывающими окнами и уведомлениями, предлагающими различные призы и выгодные предложения. Если нажать на баннер, пользователь будет перенаправлен на страницу, где его просят подтвердить свой номер телефона, чтобы получить доступ к предложению. Введя номер, пользователь собственноручно подписывается на платные SMS-сервисы, которые взимают более $35 (около 2,5 тыс руб.) в месяц.

Zimperium заявила, что связалась с Google по поводу всех приложений, зараженных GriftHorse, в результате чего они были удалены из Play Store.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о новом виде мошенничества во «ВКонтакте».